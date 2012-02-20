Про здоров`я жінки свідчить... її зачіска

Здорове сяюче волосся — показник здоров`я вашого організму. Якщо ви хворієте, або ж неправильно харчуєтеся, волосся тьмяніє. Які елементи та речовини повинні входити до вашого раціону, аби волосся почувалося добре?

Волосся на 1/4 складається з води, вона забезпечує йому гнучкість. Організм має отримувати достатню кількість води. При цьому не треба чекати, коли ви відчуєте спрагу. Якщо сильно хочете пити, це означає, що ваш організм втратив велику кількість необхідної вологи. Вдень треба випивати близько 1,5 літрів води.

Білки — будівельні елементи волосся. Вони укріплюють волосся і відповідають за його стійкість до різноманітних пошкоджень. Білки містяться в рибі, м`ясі, молоці, сирі та крупах.

Залізо допомагає постачати кисень до волосяних цибулин. Залізо міститься в м`ясі та темно-зелених овочах. Цинк формує білкову структуру волосся, запобігає їхньому випадінню. Найбільше цинку є в м`ясі і морепродуктах. Нікель бере активну участь у процесі пігментації волосся. Ви можете поліпшити природній колір за рахунок включення багатих на нікель продуктів: печінки, свіжих овочів, насіння й горіхів.

Вітаміни. Вітамін А забезпечує здорову шкіру волосся. Усі ми знаємо, що багато вітаміну А в моркві та інших овочах він також є в достатній кількості. Не забувайте, що вітамін А найкраще засвоюється разом із жирами, а також при невеликій термічній обробці. Вітаміни В і С важливі для хорошої циркуляції поживних речовин, росту і насиченого кольору волосся. До того ж, регулярні фізичні навантаження також позитивно впливають на формування здорового волосся, а також забезпечують постачання крові в капіляри шкіри голови, транспортують поживні речовини до коренів волосся.