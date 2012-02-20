Нові ліки від ожиріння

Британські вчені розробили унікальний метод боротьби з надмірною вагою. Дослідники створили харчі, які значно знижують потяг до їжі. Фахівці з Інституту харчових досліджень англійського міста Норіч змогли отримати натуральні харчові добавки, які знижують апетит.

Ці БАДи сприяють різкому зниженню можливості організму переробляти і засвоювати жири. До того ж знижується активність ділянки мозку, яка відповідає за апетит.

Незабаром у британських супермаркетах на прилавках з`явиться їжа з харчовими добавками, які значно знижують відчуття голоду. Планується, що БАДи будуть додані в найбільш калорійні продукти, такі як торти, печиво, тістечка, шоколад. Таким чином, ласун може вдосталь насититися улюбленою їжею, при цьому не набираючи вагу.

Учені розповіли, що зі злакових ліпідів були отримані необхідні активні добавки. Вони у свою чергу здатні гальмувати процес розкладання жирів і вчасно подавати сигнал мозку про насичення. Варто відзначити, що на сьогоднішній день 40% чоловіків і 30% жінок мають надмірну вагу. До того ж 24% чоловіків і 27% представниць прекрасної статі страждають від ожиріння. Таких висновків дійшли вчені з 63-х країн світу.

Висновки вчених були зроблені на основі обстеження близько 170 тис. чоловік, вік яких коливається від 18 до 80 років. Отримані дані дають усі підстави вважати, що світ охопила епідемія ожиріння, і вона має гігантські масштаби. Про це повідомляє Washington Profile.

До того ж ні для кого не секрет, що зайва вага призводить до багатьох захворювань. Зокрема до порушення нормальної функції серцево-судинної системи, також може виникнути цукровий діабет другого типу. І це далеко не весь список. Надлишок ваги збільшує ризик виникнення патологій вагітності вдвічі, раку товстої кишки вдвічі, раку матки в 5 разів, подагри втричі і жовчнокам`яної хвороби вдвічі.

Чоловіки, у яких розмір талії збільшився на 14 см, на 35% мають ризик захворювання серцево-судинної системи. У жінок, чия талія стала ширшою на 15 см, шанс отримати таку хворобу збільшується на 40%. Таке дослідження було проведене інститутом INSERM. Результати експерименту опубліковані в журналі Circulation: Journal of the American Heart Association.

Підкреслимо, що до ожиріння схильні всі соціальні верстви населення. Так огрядними можуть стати сім`ї з невеликим достатком, оскільки їхнє харчування далеко не ідеальне. Велика кількість хліба, картоплі і дешевих жирів призводить до надлишку ваги. Люди, чий достаток вище середнього повнішають від великої кількості солодкого. До того ж свій внесок робить жирне м`ясо, риба й велика кількість різної копченини.