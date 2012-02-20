7-річній дівчинці пересадили відразу сім внутрішніх органів

У Південній Кореї місцеві лікарі вперше успішно здійснили пересадку відразу семи внутрішніх органів семирічній дівчинці. Подібна одночасна трансплантація відкриває нові перспективи в боротьбі з важкими захворюваннями, пише газета "Соул сінмун".

Операція була проведена в жовтні минулого року групою фахівців під керівництвом доктора Кім До Єна в столичному Асанський медичному центрі.

Семирічній дівчинці Чхо Ін Со, яка протягом шести років страждала хронічним синдромом кишкової псевдонепрохідності, були пересаджені печінка, підшлункова залоза, тонка кишка, шлунок, дванадцятипала кишка, товстий кишечник і селезінка.

"Більшість її органів не діяли, і ми готували трансплантацію близько двох років. Такі операції на дітях проходять складніше, ніж у дорослих. На щастя, знайшовся відповідний донор", - розповів Кім До Ен.

Цим рідкісним захворюванням, яке в переважній більшості випадків призводить до летального результату, в Південній Кореї страждають лише близько десяти чоловік. Єдиним способом лікування таких людей місцеві лікарі вважають трансплантацію органів.

Чхо Ін Зі з`явилася на світ недоношеною, і лікарі відразу ж поставили їй цей страшний діагноз. Дівчинці двічі робили хірургічні операції, але й після цього вона могла жити тільки на поживних ін`єкціях.

На щастя, трансплантація пройшла успішно. Чхо Ін Зі з листопада минулого року їсть тверду їжу і на цьому тижні виписується з лікарні.

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