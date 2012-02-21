Дієта на макаронах - смачно і дешево

Хочеш схуднути, але не можеш відмовитися від борошняних виробів? Спробуй дієту на макаронах. Схуднути можна смачно і легко!

Худнути на макаронах! Вважаєш цю думку абсурдом? А дарма! Схуднути на макаронах можна. Більш того, для багатьох дієта на макаронах може виявитися набагато ефективнішою, ніж схуднення на фруктах або злаках.

Дієта на макаронах - у чому секрет?

Успіх схуднення залежить від сорту макаронних виробів. Для дієти потрібно вибирати тільки макарони з твердих сортів пшениці.

Зверни увагу: всі інші макарони і макаронні вироби, навіть з позначкою на упаковці «дієтичні», можуть тільки нашкодити фігурі.

Вибираючи макарони для схуднення, стеж, щоб на упаковці був напис «З твердих сортів пшениці», «Пшениця твердих сортів» або «Pasta di semola di grano duro».

Правильне приготування

Для ефективного схуднення мало «правильних» макаронів з твердих сортів пшениці. Важливо, також грамотно їх готувати. Отже, щоб не товстіти, макарони потрібно варити у великій каструлі, з як мінімум 2,25 л води на кожні 225 г макаронів. Можна додати трохи солі за смаком, але це не обов`язково.

Макарони додавай в киплячу воду, один раз перемішай, щоб вони не злиплися, і вари 10-12 хвилин (час, як правило, вказано на упаковці).

Принципи макаронної дієти

1. Вживай страви з макаронів до 14:00. Наприклад, на сніданок або обід. Вечеря повинна бути легкою - краще з овочевих або кисломолочних страв.

2. Страви з макаронів повинні бути максимально пісними. Соуси, майонез та інші приправки - табу.

3. Під час дієти слід пити не менше 2 л рідини на день. Свіжа вода, трав`яний або зелений чай без цукру, вранці можна каву без вершків і цукру.

4. Під забороною. Жирне, смажене, солодощі, хліб, фастфуд та іншу смакоту, від якої набирають вагу.

5. Якщо дуже хочеться солодкого. Можна дозволити собі ложечку меду, варення, трохи кураги або чорносливу. А також фруктові фреші.

Порада дієтолога. Щоб дієта була успішною, її краще поєднувати з регулярною фізичною активністю, наприклад, тренуваннями з фітнесу.

Зразок меню

Сніданок: відварене яйце, 1 помідор, чай без цукру.

Другий сніданок: яблуко або 5 шт. кураги.

Обід: паста з морепродуктами.

Підвечірок: яблуко.

Вечеря: салат із зелені зі свіжим огірком, заправлений оливковою олією.

Перед сном: склянка кефіру.

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