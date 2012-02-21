У телеманів відмирають клітини мозку

Психологи і лікарі стверджують, що справжніх руйнівних масштабів телебачення ми ще не усвідомили. Але й того, що на сьогодні відомо про вплив телебачення на людину, достатньо, аби зрозуміти його шкоду.

По-перше, воно відбирає у людей потребу шукати "розваги" для мозку, які закладені природою: читати книги, малювати, конструювати, щось вивчати, ходити в театри, музеї і тому подібне. Навіщо напружуватися, якщо варто лише увімкнути телевізор і на тебе поллється потік інформації?

Але справа ще в тому, що це пасивне "вживання", яке не може задовольнити фізіологічні потреби "сірої речовини". Адже пропонуються вже готові образи, формули, шаблони.

Мозку ж потрібно мислити, аналізувати. Лише тоді він розвивається. Пасивність викликає атрофію і деградацію мозкової тканини.

І річ не лише в тому, що від цього страждає інтелект, загальний розвиток людини. Але і в тому, що мозкові клітини починають старіти і відмирати.

Адже за відсутності навантажень на організм, в значно меншій кількості постачаються поживні речовини і кисень.

У результаті цього у людини притупляється пам`ять, розвивається склероз, а також розвиваються хвороби різних органів і систем, які безпосередньо пов`язані з головним мозком.

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