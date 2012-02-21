По рукостисканню і ході ставлять діагноз
10:06, 21 лютого 2012Зарубіжні новини
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Млявість - передвісник інсульту
Лікарі навчилися ставити діагноз по рукостисканню і ході. Так, понижена швидкість ходьби передбачає розвиток деменції, а сила рукостискання пов`язана з ризиком інсульту.
Дослідження проводилося в медичному центрі Бостона. 2410 добровольців, середній вік яких 62 роки, пройшли сканування мозку, у них зміряли швидкість ходьби і силу рукостискання. Через 11 років після аналізу у 79 з них відбувся інсульт, а у 34 розвинулася деменція.
Фахівці прийшли до висновку, що повільне пересування і слабкість в руках передують діагностуванню хвороби – деменції або інсульту відповідно. Автори дослідження рекомендують лікарям прийняти ці сигнали на озброєння.
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