По рукостисканню і ході ставлять діагноз

Лікарі навчилися ставити діагноз по рукостисканню і ході. Так, понижена швидкість ходьби передбачає розвиток деменції, а сила рукостискання пов`язана з ризиком інсульту.

Дослідження проводилося в медичному центрі Бостона. 2410 добровольців, середній вік яких 62 роки, пройшли сканування мозку, у них зміряли швидкість ходьби і силу рукостискання. Через 11 років після аналізу у 79 з них відбувся інсульт, а у 34 розвинулася деменція.

Фахівці прийшли до висновку, що повільне пересування і слабкість в руках передують діагностуванню хвороби – деменції або інсульту відповідно. Автори дослідження рекомендують лікарям прийняти ці сигнали на озброєння.

likar.info