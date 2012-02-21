П'ять ознак пониженого імунітету
У тебе герпес на губах
Як зрозуміти, що твій імунітет виснажений і може не встояти перед застудою і грипом? Розглянемо п`ять ознак збоїв у роботі імунної системи:
– Ти застуджуєшся більш як 10 разів на рік.
– У тебе випадає багато волосся, а в горлі і суглобах є неприємні відчуття.
– Ти відчуваєш себе постійно утомленою, навіть прокидаєшся з цим відчуттям.
– Ти страждаєш від лихоманки на губах. Герпес є в організмі 90% населення землі, але сили імунітету стримують ріст цього вірусу.
– У тебе часті ускладнення після застуд – звичайна застуда раз у раз переростає в гайморит або бронхіт.
Якщо ти спостерігаєш хоч би один з цих симптомів, можливо, твоєму імунітету потрібний ремонт. Звернися до імунолога, який, після проведення діагностики, призначить тобі ефективне лікування.