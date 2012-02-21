П'ять ознак пониженого імунітету

Як зрозуміти, що твій імунітет виснажений і може не встояти перед застудою і грипом? Розглянемо п`ять ознак збоїв у роботі імунної системи:

– Ти застуджуєшся більш як 10 разів на рік.

– У тебе випадає багато волосся, а в горлі і суглобах є неприємні відчуття.

– Ти відчуваєш себе постійно утомленою, навіть прокидаєшся з цим відчуттям.

– Ти страждаєш від лихоманки на губах. Герпес є в організмі 90% населення землі, але сили імунітету стримують ріст цього вірусу.

– У тебе часті ускладнення після застуд – звичайна застуда раз у раз переростає в гайморит або бронхіт.

Якщо ти спостерігаєш хоч би один з цих симптомів, можливо, твоєму імунітету потрібний ремонт. Звернися до імунолога, який, після проведення діагностики, призначить тобі ефективне лікування.

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