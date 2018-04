Відеоігри допомагають позбутися катаракти

Відеоігри можуть поліпшити зір у людей, які страждають від вродженої катаракти (помутніння кришталика). Такого висновку дійшли вчені з Макмастерського університету в Торонто (McMaster University).

За словами фахівців, дане захворювання важко піддається лікуванню, а контактні лінзи не завжди ефективні (виникають труднощі при читанні текстів, надрукованих дрібним шрифтом, проблеми зі сприйняттям рухомих об`єктів, розпізнаванням людей в зрілому віці). Однак, на їхню думку, хворих можна вилікувати за допомогою відеоігор.

В експерименті вчених взяли участь 6 добровольців у віці від 19 до 31 року з вродженою катарактою обох очей. В результаті, після 40 годин, проведених за відеоіграми протягом місяця, зір хворих значно покращився: вони бачили невеликі об`єкти і могли визначати напрям руху точок і впізнавати обличчя людей.

Отримані дані підтверджують висновки попередніх досліджень, які також вказують на сприятливий вплив відеоігор на зір. Як повідомляє керівник роботи Дафна Маурер, ігри можна використовувати для лікування так званого "ледачого ока" (амбліопії), при якому знижується гострота зору одного ока при відсутності будь-яких об`єктивних причин.

"Ці поліпшення в стані пацієнтів свідчать про те, що мозок дорослої людини залишається досить пластичним і при належному навчанні може долати сенсорні недоліки", - коментує Д.Марер. Курс такої ігротерапії рекомендується проводити під контролем офтальмолога.

Звіт про дослідження був представлений на щорічній конференції Американської асоціації сприяння розвитку науки (AAAS, The American Association for the Advancement of Science) у Ванкувері.

news.open.by