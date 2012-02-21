Діти в США вчетверо частіше відносять себе до протилежної статі

Американські фахівці відзначили зростання числа дітей з розладами статевої приналежності, повідомляє AP. Результати трьох досліджень, проведених незалежними групами вчених, були опубліковані в журналі Pediatrics.

Нормен Спек (Norman Spack) і його колеги з Бостонської дитячої лікарні з`ясували, що за 12 років кількість звернень з приводу розладу статевої ідентифікації зросла в чотири рази. Всього з 1998 по 2010 рік у медустанові лікуються 97 таких пацієнтів у віці молодше 21 року. Наймолодший з них поступив в клініку в чотирирічному віці.

При цьому на початку зазначеного періоду гормональну корекцію статі проходили близько чотирьох пацієнтів на рік. В даний час медустанову щорічно надає допомогу майже двом десяткам дітей з порушенням статевої ідентифікації. Cпек зазначив, що за весь час від лікування відмовився лише один пацієнт.

За даними іншого дослідження, аналогічна ситуація спостерігається в штаті Техас. Крім того, фахівці Дитячої лікарні Лос-Анджелеса описують дитину, що поступила в медустанову з розладом статевої ідентифікації. Вік пацієнта становить вісім років.

Фахівці вважають, що зростаюче число звернень з приводу вказаної групи психічних розладів обумовлено розробкою ефективної методики для допомоги таким пацієнтам. У США дитина, у якої було діагностовано розлад, до 16-річного віку отримує препарати, що перешкоджають статевому дозріванню. Після цього пацієнтові призначають гормони для набуття вторинних ознак протилежної статі.

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