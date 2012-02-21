Чим шкідливі вітаміни промислового виробництва?

Вітамінні добавки, які багато хто приймає, щоб уповільнити старіння, насправді можуть укорочувати життя. З такою заявою виступили учені з Університету Копенгагена, вивчивши результати 67 досліджень, присвячених ефектам прийому вітамінів.

До уваги приймався вплив вітамінів-антиоксидантів – груп А, Е, бета-каротину, селену. Учасниками цих досліджень стали, в цілому, 233 тис. осіб з різним станом здоров`я. Аналіз показав, що регулярний прийом препаратів вітаміну А пов`язаний з підвищенням смертності на 16%. Прийом бета-каротину і вітаміну Е – на 7% і 4% відповідно. Вплив селену на смертність не відмічений.

Точних причин такої дії учені поки що не знають. Вони припускають, що вітаміни промислового виробництва порушують роботу природних механізмів захисту організму. Виходячи з цього, вони закликають забезпечувати організм вітамінами за допомогою збалансованого харчування.

neboley.com.ua