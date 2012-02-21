У людини є магнітне «чуття»

Учені-медики з Массачусетського університету (США) вважають, що людина цілком здатна бачити магнітне поле Землі так, як це роблять комахи, птахи і тварини. Питання полягає в тому, яку ціну доведеться заплатити нашому здоров`ю за подібні навігаційні здібності, — повідомляє Wired.

Три роки тому учені встановили, що тварини під час міграцій орієнтуються по силових лініях магнітного поля Землі, бачити які допомагає спеціальний білок криптохром.

Вивчаючи механізм геомагнетизму, дослідники прийшли до висновку, що вищеназваний білок уловлює зміни в коливаннях спинів електронів, які відбуваються під дією магнітного поля.

Що стосується людини, то криптохром у нас також присутній, але, як припускають учені, він втратив свої первинні властивості, і натомість залучився до системи регуляції циркадних ритмів.

Як показали експерименти на плодових мушках дрозофілах, за певних умов цілком можливо знову повернути людському криптохрому його здатність «бачити» магнітне поле.

Одним з необхідних чинників активації квантового компаса криптохрома є вільні радикали кисню, які разом з цим представляють загрозу для цілісності ДНК. В даному випадку учені вважають, що за «магнітне» чуття людини, цілком імовірно, доведеться заплатити тривалістю життя. Отже, вибір має відбутися непросто, може, навіть такий: довге життя, молодість і салони краси, а також здоров`я — або ж чудові «магнітні» властивості... З іншого боку, чи доведеться людині вибирати, якщо того зажадає природа?

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