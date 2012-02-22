Дієта від прищів

Найбільш поширеними причинами появи прищів на шкірі є неправильне харчування і недостатній догляд за обличчям. Прищі не можуть з`явитися з нізвідки, і щоб позбавитися назавжди їх, необхідно спершу встановити точну причину їх виникнення. В цьому випадку краще всього відвідати фахівця, який визначить дійсну причину проблемної шкіри на обличчі.

Але якщо прищі на вашому обличчі - це тимчасове явище і з`являються з певною періодичністю, то варто спробувати змінити склад раціону і переглянути методи догляду за обличчям, які ви зазвичай використовуєте. Дієтологи розробили особливу програму, що передбачає оздоровлення організму, виділивши ряд продуктів, які повинні не тільки входити в щоденний раціон, але і активно застосовуватися для догляду за шкірою обличчя.

Ось список п`яти продуктів, використання яких веде до оздоровлення шкіри і очищає її від прищів:

1. Чиста вода. Для постійного очищення організму необхідно пити багато рідини, вона допоможе зберегти вашу шкіру зволоженою і здоровою.

2. Оливкова олія. Великий вміст вітамінів А і E в ній значно продовжує молодість шкіри, зволожує її і додає еластичності. Фахівці рекомендують готувати їжу виключно на оливковій олії, оскільки вона є природним джерелом необхідних жирних кислот. Ним також можна протирати обличчя, оскільки продукт надовго утримує в шкірі вологу, не забиваючи пори.

3. Зелений чай - знамените джерело катехина, хімічного елементу з могутніми протизапальними властивостями.

4. Пшениця і горіхи - джерело селену, що грає життєво важливу роль в нормальному функціонуванні клітин шкіри. Така речовина, як селен швидко відновлює пошкоджені клітини, запобігаючи появі прищів на шкірі. Окрім цього, омега-3 жирні кислоти, що містяться в горіхах і пшениці, роблять шкіру бархатистою.

5. М`ясо і риба є кращим джерелом білка для організму. Споживання продуктів харчування з великим вмістом білка є профілактикою різних захворювань і відмінною зброєю в боротьбі за ідеальну здорову шкіру. Крім того, сире м`ясо навіть може стати інгредієнтом поживної маски для обличчя.

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