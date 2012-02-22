Які продукти полегшать ПМС?

Гормональні зміни в жіночому організмі напередодні менструації провокують виникнення передменструального синдрому (ПМС). Як результат, жінку переслідують втома, дратівливість і інші неприємні симптоми. Названі продукти, які полегшують перебіг ПМС.

Це продукти, що містять кальцій, магній, вітаміни Е і В6. Перш за все, це молочні продукти, брокколі, капуста, шпинат, спаржа, яєчні жовтки, боби, горіхи, інжир, печінка, цикорій, оливки, петрушка, цілісні зерна пшениці, гречки, вівса, житній хліб.

Упоратися з роздратуванням допоможе і темний шоколад за рахунок вмісту магнію і жирних кислот омега-3 і омега-6. А ось продукти, багаті цукром, кофеїном, рекомендовано виключити зі свого меню в період ПМС.

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