Кріп - наш «зелений» друг

Всі ми з дитинства пам`ятаємо, що їсти зелень дуже корисно. Цікаво, а чи знали наші бабусі, які конкретно корисні властивості має зелень? Наприклад, кріп?

Благотворно впливає на травлення

Кріп благотворно впливає на травлення. Ефірні олії, які містяться в кропі, підсилюють секрецію жовчі, допомагаючи травним процесам. Також кріп заспокоює роздратований кишечник, нормалізує стілець, а ефірні олії пригнічують мікробну інфекцію, якщо причиною діареї є мікрошкідники.

Покращує сон

У складі кропу є флавоноїди, а також вітаміни групи В, які заспокоюють нервову систему.

Антибактеріальні властивості

Знову ж таки на допомогу приходять ефірні олії, які успішно дезинфікують і пригнічують інфекційні вогнища. Насіння і листя кропу здорово освіжає порожнину рота завдяки наявності ефірних олій. Ароматні речовини проявляють дезинфікуючі, антимікробні і антиоксидантні властивості.

Боротьба з раком

Останні дослідження показали, що монотерпени, що входять до складу кропу, допомагають в профілактиці ракових захворювань. Завдяки монотерпенам активізується секреція ензима під назвою «глутатіон-S-трансфераза», ефективного при нейтралізації канцерогенних речовин. Інші компоненти кропу також попереджають ракові захворювання.

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