Кріп - наш «зелений» друг
Покращує сон, травлення...
Всі ми з дитинства пам`ятаємо, що їсти зелень дуже корисно. Цікаво, а чи знали наші бабусі, які конкретно корисні властивості має зелень? Наприклад, кріп?
Благотворно впливає на травлення
Кріп благотворно впливає на травлення. Ефірні олії, які містяться в кропі, підсилюють секрецію жовчі, допомагаючи травним процесам. Також кріп заспокоює роздратований кишечник, нормалізує стілець, а ефірні олії пригнічують мікробну інфекцію, якщо причиною діареї є мікрошкідники.
Покращує сон
У складі кропу є флавоноїди, а також вітаміни групи В, які заспокоюють нервову систему.
Антибактеріальні властивості
Знову ж таки на допомогу приходять ефірні олії, які успішно дезинфікують і пригнічують інфекційні вогнища. Насіння і листя кропу здорово освіжає порожнину рота завдяки наявності ефірних олій. Ароматні речовини проявляють дезинфікуючі, антимікробні і антиоксидантні властивості.
Боротьба з раком
Останні дослідження показали, що монотерпени, що входять до складу кропу, допомагають в профілактиці ракових захворювань. Завдяки монотерпенам активізується секреція ензима під назвою «глутатіон-S-трансфераза», ефективного при нейтралізації канцерогенних речовин. Інші компоненти кропу також попереджають ракові захворювання.