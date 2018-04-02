Су-джок, або 5 способів лікування руками

Китайські уявлення про лікування досить своєрідні: у той час як звичайні люди біжать за допомогою до найближчої аптеки, китайці знаходять панацею від хвороб на власному тілі.

І буквально своїми руками гояться себе та інших від головного болю, кашлю, артеріального тиску і навіть серцевих недуг. Методика, доступна навіть дитині, називається су-джок.

Перші публікації про метод су джок в міжнародній пресі з`явилися в 1986 р. З цього часу терапія широко поширилася по всьому світу. У ряді країн метод су джок входить в державні програми охорони здоров`я та народної освіти.

У перекладі з китайської су джок означає руки і стопи. Китайці кажуть, що всі органи нашого тіла спроектовані саме на цих кінцівках, і що для лікування, скажімо, зубів, можна надовго відкласти зустріч з лікарем, якщо правильно натиснути на певну точку на долоні.

Не повірити людям, славним предкам яких приписують винахід паперу та чайної церемонії, досить складно. Втім, можна перевірити.

Згідно з баченнями, китайців, великий палець кисті і стопи співвідноситься з головою та шиєю, чотири інших пальця відповідають верхнім і нижнім кінцівкам, поверхня долоні – грудині та черевної порожнині, причому та частина долоні, яка лежить у великого пальця, співвідноситься з грудиною.

Голова болить?

При головному болю звичайною аптечною резинкою (або будь-якою іншою) туго перетягуємо нігтьову фалангу великого пальця (відповідність голові), чекаємо кілька секунд - верхня частина фаланги почервоніла - і різко відпускаємо гумку.

Відчуття, ніби щось "відхлинуло" від голови. Можна процедуру повторити кілька разів до поліпшення стану.

Серце ниє?

При болях в серці необхідно як можна інтенсивніше масажувати проекцію серця на кисті - нижню третину м`язового валика, який прилягає до великого пальця.

Масаж в цій області може бути дуже болючим. Полегшення настає досить швидко, і можна прийняти валідол.

Кашель замучив?

Вимотуючий кашель можна полегшити, масажуючи точку біля основи великого пальця, що відповідає яремній вирізці. Ця точка регулює процеси в легенях.

Масаж добре проводити нігтем вказівного пальця однойменної руки або через зернятко гречки або пшона, фіксованого в точці лейкопластиром (краще гіпоалергенним).

Жіночі проблеми?

Болючі місячні, а також сильні маткові кровотечі під час менструацій можна полегшити за допомогою тієї ж круглої гумки.

Розташувавши гумку між 3 і 4 пальцями, далі надягаємо її на основу великого пальця. Якщо втомилася одна рука, можна надіти гумку на іншу руку. Цей простий метод дозволить приймати поменше анальгетиків.

Зуб захворів?

Уявіть, що ніготь великого пальця - це широко відкритий рот, де верхня й нижня щелепи утворюють овал нігтя.

Тоді верхня щелепа співвіднесеться з місцем, звідки росте ніготь, а нижня - з тією частиною нігтя, яку підстригаємо. Залишається визначити, який зуб так на нас розсердився, що не дає спокою.

Тупим олівцем (або спеціальним щупом) знаходимо дуже хворобливу точку навколо нігтя або зі зворотної сторони і масажуємо: якщо біль трохи відступила - точка знайдена правильно.

До цієї точки докладемо прикріплене на пластир пшоняне зернятко і через нього масажуємо вже більш тривалий час.

Як і будь-якій альтернативній медицині, з багатьма проблемами су джок-терапії просто не впоратися, іншими вона не займається, оскільки традиційна медицина чудово вирішує їх сама.

Але су джок служить прекрасним доповненням до вже звичних методів лікування.

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