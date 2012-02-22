Які продукти викликають болі в суглобах?
Пасльонові овочі...
Лікарі склали перелік продуктів, які провокують напади хвороб, пов`язаних з артритом, подагрою і фіброміалгією. Результати опубліковані в журналі «NaturalNews».
•Пасльонові овочі (помідори, картопля, перець, баклажани). Вони містять речовину соланін. У деяких людей речовина провокує спалахи болю в суглобах і м`яких тканинах.
•Білкові продукти, що містять пурини (червоне м`ясо і субпродукти, молюски). Розпад пуринів веде до утворення сечової кислоти, що викликає подагру.
•Пшенична клейковина з високим ступенем переробки.
•Транс-жири. Вони містяться в більшості продуктів фаст-фуда.
•Харчові добавки, штучні підсолоджувачі, консерванти.
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Дослідження показали, що виключення цих продуктів з раціону покращує стан суглобів і м`язів.