Які продукти викликають болі в суглобах?

Лікарі склали перелік продуктів, які провокують напади хвороб, пов`язаних з артритом, подагрою і фіброміалгією. Результати опубліковані в журналі «NaturalNews».

•Пасльонові овочі (помідори, картопля, перець, баклажани). Вони містять речовину соланін. У деяких людей речовина провокує спалахи болю в суглобах і м`яких тканинах.

•Білкові продукти, що містять пурини (червоне м`ясо і субпродукти, молюски). Розпад пуринів веде до утворення сечової кислоти, що викликає подагру.

•Пшенична клейковина з високим ступенем переробки.

•Транс-жири. Вони містяться в більшості продуктів фаст-фуда.

•Харчові добавки, штучні підсолоджувачі, консерванти.

Дієта при артриті: контрольована вага!

Супер-продукти не вилікують Ваші суглоби. Але зниження маси тіла – це шлях до знеболення!

Дослідження показали, що виключення цих продуктів з раціону покращує стан суглобів і м`язів.

orthodox.od.ua