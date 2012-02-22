Авокадо перемагає небезпечні інфекції

Речовини, що містяться в авокадо, протидіють агресивним і стійким до антибіотиків інфекціям, якими наповнені лікарні у всьому світі. Ці речовини блокують стійкість стафілококів.

Механізм, закладений в мембрані бактерій, відштовхує антибіотики при їх надходженні. Це робить бактерії стійкими до препаратів. Речовина з авокадо ламає цей механізм.

Відкриття, яке належить аспірантові Джез Гітз Холлер з Університету Копенгагена, відкриває нові можливості при розробці нових ліків для боротьби із стійкими до антибіотиків стафілококами. Зараз завдання учених – одержати діючу речовину авокадо в лабораторних умовах.

umj.com.ua