Залізо захищає вени від тромбів

Харчові добавки, що містять залізо, можуть бути використані для профілактики виникнення венозного тромбозу і кров`яних згустків. До такого висновку прийшли дослідники з Імперського коледжу Лондона.

У експерименті взяли участь 609 пацієнтів, страждаючих захворюваннями кровоносних судин. Під час прийому добавок із вмістом заліза лікарі зафіксували у них зниження ризику виникнення кров`яних згустків.

Фахівці прийшли до висновку, що низький рівень заліза в крові (6 ммл / л) збільшує ризик формування кров`яних згустків в 2,5 разу, в порівнянні з нормальним рівнем (17 ммл / л).

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