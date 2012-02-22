У Китаї падали метеорити по 12,5 кг
15:24, 22 лютого 2012Зарубіжні новини
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Зі свіченням і димом
Метеоритний дощ пройшов у західній китайській провінції Цінхай, вага найбільшого знайденого на місці падіння метеорита склала 12,5 кілограмів, повідомляє Газета.Ru з посиланням на китайські ЗМІ.
Свідки розповіли фахівцям, які прибули з Пекіна, що перш ніж розпочався «кам`яний дощ», у небі прогриміла серія вибухів, а падіння сотні метеоритів супроводжувалося свіченням і димом.
Незважаючи на велику кількість метеоритів, повідомлень про руйнування і про збитки не надходило.
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