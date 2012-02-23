Чим корисний цикорій

Цикорій відомий як замінник кави, тільки він не містить кофеїн. Цей напій призначений для здорового харчування, природний цикорій багатий інуліном, який дуже важливий для нормального травлення, він також стимулює роботу кишечника, перешкоджає всмоктуванню холестерину.

Цикорій покращує роботу печінки і сприяє виведенню токсинів. У народній медицині його використовують як заспокійливий засіб, що дозволяє забезпечити хороший і здоровий сон, тому що він не має збудливої дії на нервову систему, також має ранозагоювальну дію.

Використовують цикорій і для схуднення, оскільки він очищає організм від шлаків і активізує метаболізм. До речі, дуже добре так само використовувати спеції для схуднення.

Для схуднення за допомогою цикорію необхідно приготувати відвар з кореня, придбаного в аптеці або заготовленого самостійно. Чайна ложка размеленого кореня цикорію заливається 0.5 літром гарячої води, потім доводиться до кипіння і вариться близько 10 хвилин. Потім потрібно настоювати близько двох годин, процідити і приймати по половині склянки між прийомами їжі. Для поліпшення смаку можна додати небагато цукор.

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