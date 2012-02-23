Як спалювати зайвий жир?

Дієтологи рекомендують вживати ці продукти всім, хто хоче схуднути і тримати вагу в нормі.

За словами експертів, продукти, які спалюють жир найкраще вживати за 30 хвилин до їжі, під час їжі або через 1,5-2 години після. Також багатьма з них можна перекушувати, якщо відчуваєш голод між основними прийомами їжі.

Продукти, які спалюють жир

1. Грейпфрут

Половинка грейпфрута або грейпфрутовий фреш сприяє розщепленню жирів і знижує рівень інсуліну в крові, що в свою чергу пригнічує бажання що-небудь перекусити.

Їж грейпфрут перед кожним прийомом їжі або пий фреш з грейпфрута, за 2 тижні зможеш схуднути на 2-3 кг.

2. Білокачанна капуста

Свіжа капуста містить тартронову кислоту і вітамін U - біоактивні речовини, які затримують перетворення вуглеводів на жир і перешкоджають накопиченню зайвої ваги.

3. Ананас

У свіжому ананасі є фермент бромелайн, який сприяє травленню і допомагає розщеплювати жири.

Врахуй, ананас допомагає зробити так, щоб з`їдена їжа не відклалася на талії і стегнах. Але, на жаль, у боротьбі із зайвими кілограмами, накопиченими за кілька місяців або років, ананас безсилий. Хіба що тільки в комплексі з фітнес-тренуваннями і дієтою.

4. Лимон

Вода зі свіжим соком лимона прискорює обмін речовин, виводить з організму шлаки і токсини, допомагає налагодити роботу кишечника і перешкоджає набору зайвої ваги.

5. Ківі

Ці тропічні фрукти сприяють очищенню організму, допомагають налагодити роботу кишечника, вивести з організму шлаки і зайву рідину. Крім того, ківі містять великий запас вітаміну С, який зміцнює імунітет і захищає організм від застуди.

Щоб схуднути, старайся вживати свіжі ківі в якості перекусів, а також перед кожним прийомом їжі.

6. Зелений чай

Зелений чай без цукру прискорює метаболізм, сприяє очищенню організму. Кажуть, що якщо випивати в день 5 чашок зеленого чаю, за 2 тижні можна позбавитися від 2-4 кг.

7. Яблука

Їж яблуко перед або після кожного прийому їжі, це допоможе відновити необхідний рівень цукру в крові. В результаті стабілізується рівень гормонів, які впливають на апетит і насичуваність.

Зверни увагу! Щоб схуднути, а також тримати вагу в нормі, необхідно щодня випивати не менше 1,5 л свіжої води. Без достатньої кількості води обмін речовин сповільнюється, шлаки і токсини накопичуються і осідають зайвими складками на стегнах і талії.

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