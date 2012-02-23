Кращі продукти від депресії
Дієта для класного настрою
Щоб позбутися поганого настрою і похмурих думок, не обов`язково тоннами поїдати шоколад.
Правильне харчування також допоможе боротися з депресією та меланхолією. Дізнайся більше про продукти-оптимісти!
Меню для хорошого настрою
1. Оранжеві фрукти
У разі поганого настрою та невеселих думок народна медицина радить вживати побільше оранжевих фруктів. Це хурма, апельсини, мандарини, грейпфрути. Ці фрукти допомагають при нервозності, тривозі, депресії, недоліку самовладання, потребі в теплі.
2. Банани
Ці солодкі фрукти активізують виробіток серотоніну в організмі, який необхідний для того, щоб злагоджено працювала нервова система.
3. Арахіс
Багатий на тіамін – "вітамін оптимізму".
4. Вівсянка
Містить тіамін і магній – для бадьорості й оптимізму.
5. Фундук і волоські горіхи
Джерела заліза, необхідного для кровотворення та підтримки тонусу. Крім того, в цих горіхах великий вміст магнію – хорошого антидепресанту.