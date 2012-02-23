Кращі продукти від депресії

Щоб позбутися поганого настрою і похмурих думок, не обов`язково тоннами поїдати шоколад.

Правильне харчування також допоможе боротися з депресією та меланхолією. Дізнайся більше про продукти-оптимісти!

Меню для хорошого настрою

1. Оранжеві фрукти

У разі поганого настрою та невеселих думок народна медицина радить вживати побільше оранжевих фруктів. Це хурма, апельсини, мандарини, грейпфрути. Ці фрукти допомагають при нервозності, тривозі, депресії, недоліку самовладання, потребі в теплі.

2. Банани

Ці солодкі фрукти активізують виробіток серотоніну в організмі, який необхідний для того, щоб злагоджено працювала нервова система.

3. Арахіс

Багатий на тіамін – "вітамін оптимізму".

4. Вівсянка

Містить тіамін і магній – для бадьорості й оптимізму.

5. Фундук і волоські горіхи

Джерела заліза, необхідного для кровотворення та підтримки тонусу. Крім того, в цих горіхах великий вміст магнію – хорошого антидепресанту.

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