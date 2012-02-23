Фаст-фуд викликає мутацію ДНК

Любителям фаст-фуда загрожує не тільки ожиріння, але і зміна в генетичному коді, прийшли до висновку австралійські учені.

В ході дослідження було виявлено, що людські гени запам`ятовують «удар цукром» на строк до декількох тижнів. В результаті міняється генетичний код клітин, який керує захистом організму від діабету і інших захворювань. Постійне харчування фаст-фудом приводить до перманентної зміни ДНК.

Більш того, мутований генетичний код може передаватися майбутнім дітям, стверджують фахівці з Інституту дослідження хвороб серця і діабету.

likar.info