Соціальні мережі породжують комплекси

Невдоволення власним тілом - одна з найсерйозніших проблем молоді. Дівчатка-підлітки проводять дуже багато часу в соціальних мережах, що не тільки дозволяє їм спілкуватися з друзями, а й негативно позначається на їх самооцінці.

Тривожність з приводу зайвої ваги пов`язана з розладами харчової поведінки - такими, як анорексія і булімія. В рамках проекту, присвяченого вивченню впливу інтернету на дівчат, вчені з Австралії опитали 1100 користувачок Інтернетом, щоб з`ясувати, як пристрасть до соціальних мереж позначається на їхньому самосприйнятті.

В результаті виявилося, що в середньому школярки 8-9 класу присвячують сайтам типу Facebook півгодини в день і мають близько 215 віртуальних друзів. Також, понад 40% з них зізналися, що невдоволені своєю зовнішністю і вагою, причому дівчата, які проводили більше часу, слухаючи музику, борознячи простори інтернету і крутячись перед дзеркалом, були найбільш критичні до своїх фізичних даних і частіше впадали в депресію щодо цього . Для порівняння, підлітки, які присвячували свій час домашнім завданням, мали вищу самооцінку і рідше сумували з приводу свого зовнішнього вигляду.

На думку дослідників, хоча зазвичай у розвитку негативного самосприйняття у підлітків звинувачують рекламу і глянцеві журнали, інтернет надає на зарозумілість дівчат не менший вплив. "Ті ж стереотипи про те, як має виглядати тіло жінки, які ми зустрічаємо в журналах і по телевізору, присутні і в соціальних мережах. В інтернеті ми постійно натрапляємо на рекламу продуктів для поліпшення зовнішнього вигляду і зниження ваги, і ці товари націлені на молодих дівчат ", - відзначають автори роботи.

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