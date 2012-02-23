Дієта для живота

11:02, 23 лютого 2012
Зарубіжні новини
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Більше свіжих овочів і фруктів

Головне завдання дієти для живота – правильно побудувати роботу шлунково-кишкового тракту і спалити жир у талії. Найголовнішим елементом для поліпшення обміну речовин є клітковина. Вона є частиною рослинної їжі, яка не перетравлюється в організмі, але грає величезну роль в його життєдіяльності.

Клітковина очищає шлунково-кишковий тракт і підсилює його діяльність, що в результаті сприяє зниженню ваги. Більше всього клітковини міститься в висівках, крупах, бобових, сирих овочах і фруктах, а також в горіхах і сухофруктах.

Починай свій день з невеликої порції дієтичної каші, наприклад, гречаної або вівсяної. Обов`язково включай в раціон якомога більше свіжих овочів і фруктів, звичайний хліб заміни на цільнозерновий, а як заправку для салатів використовуй оливкову олію, а не майонез.

Не варто забувати і про білок, який необхідний для повноцінного харчування. У дієті для живота обов`язково повинні бути присутніми яйця, біле куряче м`ясо, нежирна риба і морепродукти, які можна доповнити гарніром з круп, макаронних виробів з цілісного зерна або овочів. Але не забувай, що овочі в цьому випадку повинні піддаватися мінімальній обробці.

Прагни їсти часто, але невеликими порціями, і, звичайно, не забувай багато пити, адже без рідини неможливий нормальний обмін речовин.

charovanie.ru

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