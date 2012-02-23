Водолази знайшли тіла 8 жертв Costa Concordia

Італійські водолази знайшли тіла ще восьми жертв аварії "Коста Конкордії". Серед них і п`ятирічна дівчинка, яку вважали зниклою безвісти, передають «Подробиці».

Усіх загиблих виявили у затонулій частині судна. Рятувальники змогли дістатися туди, коли налагодилася погода. Наразі підтверджена загибель 25 пасажирів круїзу. Ще сімох досі шукають.

Нагадаємо, "Коста Конкордія" налетіла на рифи в ніч проти 14 січня ц. р. Капітан судна нині під слідством. Йому закидають злочинну недбалість, через яку загинули люди.