Серіали викликають у глядачів епілепсію

Американський фонд епілепсії зробив відповідне попередження на своїй сторінці у Фейсбуці. Припущення про те, що мегапоплярні «Сутінки» провокують напади епілепсії, виникло ще два місяці тому. Американські ЗМІ тоді повідомили про декілька прецедентів (житель штату Каліфорнію Брендон Джефард під час показу «Сутінки. Сага. Світанок. Частина: 1» в кінотеатрі впав на підлогу і став битися в конвульсіях, інший чоловік в штаті Юта був доставлений в лікарню після того, як став, за словами його дружини, тремтіти, швидко моргати і щось бурмотіти), що мали місце під час конкретного епізоду у фільмі з сценою пологів головної героїні. І ось лікарі підтвердили: цей фільм дійсно може бути небезпечний для людей зі схильністю до нападів епілепсії. На інтернет-сторінці Американського фонду епілепсії з`явилося попередження щодо сцени пологів у Белли.

За словами експертів, напади у глядачів «Сутінків» можуть виникати через спалахи червоного, чорного і білого. Подібні випадки відбувалися в 90-х, коли у дітей починалися епілептичні конвульсії під час проглядання однієї з серій мультфільму «Покемон», в результаті виник грандіозний скандал, і серію зняли з показу.

Фахівці вважають, що перегляд в кінотеатрі значно підсилює збудливий ефект фільму, чому сприяє величина екрану, а також темнота в залі.

newsland.ru