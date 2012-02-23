Чим корисна звичайна вода?

Американські учені виявили, що причиною підвищеної дратівливості і запальності людини може стати так зване м`яке, або помірне зневоднення.

Фізіолог Лоуренс Армстронг з Університету Коннектікуту, відзначає, що зневоднення однакове погано впливає на тих, хто весь день сидить перед комп`ютером і тих, хто бере участь в марафонському забігу. Після того, як людина втрачає 1-2% вологи, з`являються перші ознаки спраги і втоми.

В рамках експерименту, що продовжувався протягом 28 днів, добровольці у віці від 20 до 23 років щодня проводили на біговій доріжці 30-40 хвилин, а після цього проходили тести на швидкість реакції, концентрацію уваги, когнітивні здібності. Дослідники порівнювали результати тестів, проведених до і після навантаження, пише NEWSru.co.il.

Фізіологи прийшли до висновку, що найважче зневоднення переносять жінки. Брак рідини може викликати у них головний біль і втому, їм складніше зосередитися на поставлених завданнях. При цьому у чоловіків воно може стати причиною дратівливості і неспокою.

Фізіологи нагадують, що здорові люди повинні випивати в день не меншого 8 скл. води.

focus.ua