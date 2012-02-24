Чим корисне гарбузове насіння?

Гарбузове насіння — вельми корисна і проста добавка до щоденного раціону. Головне — вживати його сирим.

Воно містить смолянисті речовини, вітаміни С і В, а також кремній, калій, кальцій, цинк і фосфор.

Вживання гарбузового насіння позитивно позначається на діяльності мозку і зорі, роботі травної, опорно-рухової, кровоносної і репродуктивної систем організму.

У народі популярне біле насіння як засіб, що допомагає позбавитися глистів.

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