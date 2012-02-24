Чим корисне гарбузове насіння?
08:54, 24 лютого 2012Зарубіжні новини
0
Для мозку, зору, травлення
Гарбузове насіння — вельми корисна і проста добавка до щоденного раціону. Головне — вживати його сирим.
Воно містить смолянисті речовини, вітаміни С і В, а також кремній, калій, кальцій, цинк і фосфор.
Вживання гарбузового насіння позитивно позначається на діяльності мозку і зорі, роботі травної, опорно-рухової, кровоносної і репродуктивної систем організму.
У народі популярне біле насіння як засіб, що допомагає позбавитися глистів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter