В італійській Болоньї мусульманин тяжко травмував українку

В італійському місті Болонья в ніч з 20 на 21 лютого 30-річний мароканець, після сварки тяжко поранив кухонним ножем 45-річну громадянку України С.

Про це УНІАН повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

За його словами, трагедія сталася у помешканні на вулиці Гобетті, де жила і працювала українка, доглядаючи 92-річну італійку. Сусіди, які почули крики про допомогу та, вийшовши, побачили сліди крові, викликали карабінерів та швидку допомогу і цим врятували потерпілій життя.

Зараз вона в тяжкому стані перебуває в лікарні Маджоре.

Зловмисник був затриманий карабінерами після того, як сам зателефонував і зізнався у скоєнні злочину.

Він повідомив, що зустрічався з українкою останні 3 роки і відчував гріховність цих стосунків, оскільки він мусульманин, а вона - християнка. Ці докори сумління, за словами затриманого, і стали причиною його жахливого вчинку.