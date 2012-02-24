Україна не готова до змін - депутат Європарламенту

Депутат Європейського парламенту, голова делегації Європарламенту в Комітеті парламентської співпраці «ЄС-Україна» Павел КОВАЛЬ вважає, що зараз в Україні немає готовності до змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання медіа-клубу «Україна-ЄС»: порядок денний на 2012 рік».

«Я у добрих відносинах з багатьма представниками, як влади, так і опозиції в Україні, і провів, можна сказати, такий тест: я задавав одні і ті самі запитання і тим, і іншим. Наприклад, я питав: якщо правляча партія програє, чи готова вона віддати владу? Я також питав опозицію: чи готова вона, якщо щось станеться, узяти владу? На жаль, цей тест було пройдено негативно», - розповів П.КОВАЛЬ.

За його словами, він говорив про це не лише з політиками, а й з інтелектуалами, людьми з різних сфер. «Це означає, що в державі зараз немає готовності до змін», - додав він.

П.КОВАЛЬ вважає парламентські вибори в Україні, заплановані на жовтень цього року, ключовим питанням у відносинах України з Європейським Союзом. «Я думаю, що ключовими будуть зараз тільки вибори. Я маю на увазі не лише сам виборчий процес, а й те, що відбуватиметься до виборів, тобто можливість представлення політичними партіями своїх програм», - сказав він.

«Україна зараз перебуває у тій ситуації, коли у неї залишився останній комплект срібних ложечок, і цим комплектом є вільні вибори. Всі учасники цього процесу мають розуміти, що у них залишився останній елемент їх сімейних скарбів», - додав євродепутат.