На Канаду впав 100-кілограмовий метеорит.

Як передає NEWSru, над центральною частиною Канади був помічений великий метеорит, який увійшов у щільні шари атмосфери. Астроном із Наукового центру Калгарі Дон ХЛАДЕК встиг зняти частину його траєкторії на спеціальну камеру. За оцінками, маса метеорита досягала 100 кілограмів.

"Спалах був яскравіше Місяця. Дехто стверджує, що чув гуркіт. Ймовірно, це сталося у той момент, коли метеорит розпадався на частини", – зазначив канадський астроном. Особливо яскравим небесний феєрверк був над містечком Норт Беттлфорд (провінція Саскачеван).

Канадський телеканал CTV називає подію "рідкісним явищем". За його інформацією, таке можна побачити лише раз у житті. "Бачити падаючі зірки – не дивно, але це була неначе велика куля, що світиться", – розповідають очевидці.

Швидкість метеорита становила близько 20 кілометрів на секунду, що приблизно у 60 разів вище за швидкість звуку. "На мить повітря неначе вибухнуло. Ми ніколи не бачили нічого подібного", - поділилися враженнями очевидці події.

Науковий центр Калгарі вже оголосив, що хотів би зібрати якомога більше свідчень очевидців, щоб точніше визначити траєкторію польоту небесного тіла в атмосфері.

Згідно з канадським законодавством право власності на метеорити належить власнику тієї ділянки, на якій вони виявлені. Тому, як попередили співробітники наукового центру, усім мисливцям за метеоритами необхідно попередньо отримати дозвіл власників земельних ділянок в районі пошуків.