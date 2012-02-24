Що робити при судомах

При нападах судом можна натирати хворе місце гірчичною олією. Як профілактика - можна вранці і увечері протирати підошви ніг лимонним соком, даючи йому висохнути і лише потім одягати шкарпетки або взуття. Таке лікування потрібно проводити протягом двох тижнів, потім робиться тривала перерва.

Існує декілька вправ, виконуючи які, можна значно зменшити прояв судом ніг.

• Ляжте на спину, витягнувши руки уздовж тулуба і випрямивши ноги. Не відриваючи п`яту від ліжка, витягніть ліву ногу якнайдалі, потягнувши носок на себе. Через 5 секунд розслабте ногу і виконайте рух правою ногою, а потім двома ногами відразу. Повторіть 5 разів.

• Встаньте на п`яти, зігніть підняті пальці ніг і постарайтеся зберегти рівновагу в такому положенні протягом 10 секунд. Повторіть 5 разів.

• Сидячи або стоячи, поставте стопи навхрест і зіпріться на їх зовнішні краї. Затримайтеся в такому положенні на 10 секунд. Виконайте 5 разів.

• Дуже поволі згинайте і розгинайте пальці ніг протягом 3 хвилин.

• Сядьте на підлогу, ноги витягніть перед собою і виконуйте повільні обертання стопами. Робіть вправу 3 хвилини.

Завершити виконання комплексу вправ можна контрастними ваннами для ніг. Але не забувайте, що при варикозному розширенні вен вода не повинна бути дуже гарячою, а різниця температур - дуже резкою.

orthodox.od.ua