Магнітні портали сполучають Землю і Сонце

Поки ви читаєте ці рядки, може відбутися таке, про що до недавнього часу учені навіть і не здогадувалися. Може відкритися магнітний портал, що сполучає Землю і Сонце. І тоді тонни енергетичних частинок можуть обрушитися на нашу планету за якихось пару хвилин, які підуть у вас на те, щоб дочитати цей пост до кінця.

«Це називається перерозподіл перетікань енергії (FTE), — говорить Девід Сибек, учений космічного наукового центру Goddard Space Flight Center. – Ще десять років тому я був повністю упевнений, що подібних речей не існує, проте зараз дані показують зворотне».

Учені давно підозрювали, що існує зв`язок між Землею і Сонцем. Магнітосфера Землі заповнена енергетичними частинками сонця, які приносять сонячні вітри. Ці частинки проникають в магнітосферу по лініях магнітних полів, які можна побачити із землі за допомогою спеціальних приладів і прослідкувати їх шлях до самого сонця.

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