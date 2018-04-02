Кожному темпераменту - своя дієта
Холерикам властива поривчастість. Тому вони часто потрапляють у пастку фаст-фуда і напівфабрикатів...
Як відомо, існує чотири типи людей: сангвініки, флегматики, меланхоліки і холерики. Рідко вони зустрічаються в чистому вигляді, зазвичай вдача людини поєднує в собі декілька типів, але, як правило, один з них переважає.
І по переважному темпераменту, як стверджують дієтологи, можна визначити ту дієту, якої людині варто дотримуватися, щоб залишатися в гарній формі.
1. Сангвініки
Будучи людьми спокійними, вони легко справляються зі всілякими потрясіннями. У їжі сангвініки гурмани, вони воліють незвичайні страви. Дуже часто за рахунок різноманітних соусів, добавок і підливок, сангвініки і споживають зайві калорії.
Їм варто уважніше стежити за приготованою власноруч екзотикою і намагатися не зловживати надто калорійними компонентами майбутніх страв. Їм слід вибирати дієти, страви яких вимагають декількох годин приготування і овочеву або зернову основи.
2. Флегматики
Флегматики люди повільні, не люблять шуму і суєти. Флегматик скоріше віддасть перевагу з`їсти простий шматок хліба, ніж морочитися з готуванням. Пастка для флегматиків - нескінченні перекуси і снеки.
Тут бутербродик, через годину пакетик чіпсів, через півгодини - шоколадка, потім ще бутерброд і так разів двадцять за день - не дивно, що зайва вага тут як тут.
Флегматикам варто докласти зусиль і змусити себе їсти чи не по годинах, два або три рази на день, але повноцінно. Одна трапеза неодмінно повинна бути гарячою.
Також флегматикам не слід забувати про перші блюда. Краще всього цьому типу підійшла б дієта, що складається з супів або каш.
3. Меланхоліки
Посилювати природний песимізм меланхоліків суворими і тривалими дієтами було б дуже жорстоко.
Тому їм краще вибирати дієти короткострокові, або навіть розвантажувальні дні, а в звичайному житті додати в свій раціон більше фруктів, меду і солодощів.
Від маленького шматочка шоколадки або двох-трьох печива меланхоліку стане легше на душі, а заразом з’являться енергія і бажання вести активний спосіб життя, займатися спортом, що також допоможе скинути зайву вагу.
4. Холерики
Холерикам властиві поривчастість, швидка зміна настроїв. Терпіння у них мало, тому вони часто потрапляють у пастку фаст-фуда і напівфабрикатів - адже це все не потрібно довго готувати, можна просто купити і розігріти.
Щоб зберегти стрункість, холерикам краще тримати під рукою овочі і фрукти замість чіпсів і солодощів, а також варто витратити хоча б один день на тиждень на приготування декількох гарячих страв, які можна розігрівати через кілька днів.
Або ж замовляти готові обіди - однак, що складаються зі здорових продуктів, приготованих з малою кількістю жирів. Дієта для холерика - будь-яка, але не надто сувора і не з тих, при яких треба скрупульозно підраховувати калорії.