ООН звинуватила Сирію в злочинах проти людяності

Комісія Ради з прав людини ООН звинуватила режим Президента Сирії Башара АСАДА в злочинах проти людяності. Про це пише The Daily Telegraph, посилаючись на складений комісією секретний список осіб, причетних до таких злочинів.

За інформацією видання, йдеться про артилерійський обстріл житлових районів, тортури поранених опозиціонерів у лікарнях і розстрілах жінок і дітей. У причетності до цих злочинів комісія звинуватила представників режиму "аж до найбільш високопоставлених".

Кого конкретно в комісії запідозрили в причетності до злочинів, невідомо. Раніше повідомлялося, що в нього увійде і Президент Б.АСАД.

Доповідь була представлена в четвер, 23 лютого, напередодні призначеної на 24 лютого зустрічі "друзів Сирії" в Тунісі. У зустрічі мали взяти участь деякі сирійські опозиційні рухи. Як зазначає The Daily Telegraph, серед ініціатив, які можуть бути прийняті за підсумками зустрічі, - ультиматум Президенту Б.АСАДУ.

Крім того, комісія ООН визнала опозиційну Сирійську національну раду легітимним представником населення Сирії, передає Лента.ру.

За даними правозахисних організацій, з початку антиурядових виступів у Сирії в березні 2011 року, в країні загинуло понад 7500 чоловік. Раніше стало відомо, що Організація об`єднаних націй і Ліга арабських держав доручили посередництво при врегулюванні колишньому генеральному секретарю ООН Кофі АННАНУ.