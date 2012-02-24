Принц Нідерландів потрапив під лавину: не може вийти з коми
17:41, 24 лютого 2012Зарубіжні новини
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Лікарі прогнозів не дають
Принц Нідерландів Йохан ФРІЗО перебуває в комі після інциденту, що стався тиждень тому в Альпах.
Як повідомляє Інтернет-версія бельгійської газети Le Soir, принц потрапив під лавину під час спуску на лижах з гори.
Лікарі університетського госпіталю Інсбрука провели сьогодні прес-конференцію, під час якої заявили, що 43-річний принц, батько двох дітей, може ніколи не вийти з коми.
“Ми не можемо сказати сьогодні з впевненістю, чи зможе колись принц ФРІЗО повернутися до тями”, - цитує видання завідувача травматологічним відділенням госпіталю Вольфганга КОЛЛЕРА.
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