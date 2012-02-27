50-метровий астероїд пролетить дуже близько від Землі

Астероїд 2012 DA14 діаметром близько 50 метрів, виявлений іспанськими астрономами у четвер, 23 лютого, рівно через рік повернеться і пролетить дуже близько до нашої планети, нижче за орбіти геостаціонарних супутників, свідчать дані, опубліковані на сайті НАСА.

Як передає РІА Новости, астероїд 2012 DA14 було виявлено на іспанській обсерваторії Ла Сагра (OLS - Observatorio Astronomico de La Sagra) в провінції Гранада. Згодом спостереження іспанських астрономів були підтверджені французькими, італійськими і американськими вченими.

Астрономи встановили, що 2012 DA14 відноситься до астероїдів сімейства Аполлона, орбіти яких перетинають орбіту Землі. Саме до цього типу належать близько двох третин відомих астероїдів, що зближуються із Землею (NEA). Згідно з попередніми даними, абсолютна зоряна величина астероїда склала 24,24. Це означає, що розмір небесного тіла може становити від 40 до 95 метрів.

Розрахунки показують, що 15 лютого 2013 року, о 19:25 за Грінвічем астероїд пролетить на відстані 0,00018 астрономічної одиниці, тобто за 26,9 тисячі кілометрів від Землі. Ця відстань менша за висоту орбіт геостаціонарних супутників, розташованих на висотах близько 35 тисяч кілометрів. Астрономи надалі уточнюватимуть орбіту астероїда і дистанцію його майбутнього «побачення» із Землею.