Соки викликають ожиріння

Вживання соку є однією з вагомих причин, з якої серед дітей розповсюджується епідемія ожиріння.

Опитування, проведене фахівцями університету штату Мічіган, показав, що в 35% сімей діти у віці 1-5 років щодня випивають не менше 2-х склянок соку, при тому, що норма соку для дітей до 6 років – 1 склянка, незалежно від походження соку.

Соки містять цукор, і надмірне вживання цих напоїв приводить до набору зайвої ваги і розвитку карієсу у малюків. Дослідження показало, що у багатьох дітей із зайвою вагою солодкі напої, зокрема сік, становлять істотну частку споживаних калорій.

likar.info