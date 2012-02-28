Кому не можна постувати?

Постувати можна не всім, адже для людей зі слабким здоров’ям піст може обернутися хворобою. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту АМН повідомив дієтолог Владислав Сластін.

"Піст протипоказаний людям, котрі мають хронічні чи гострі захворювання. Це можуть бути захворювання травної системи, порушення обміну речовин, захворювання серцево-судинної системи, нирок. Перед початком посту бажано проконсультуватися зі своїм лікарем. Окрім цього, не рекомендується дотримуватися посту дітям до 18 років, бо у дітей формується організм і їм необхідне постійне, збалансоване і раціональне харчування. Якщо ж людина із неідеальним здоров’ям все ж хоче дотримуватися посту, то вона може це робити, але не постійно, термін посту бажано скоротити. Якщо ж така людина виключає із раціону м`ясо, то їй варто все ж їсти рибу і молочні продукти, щоб це був не строгий піст", - зазначив він.

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