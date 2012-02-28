Стрес на роботі призводить до розлучення

Це твердження справедливо для тих пар, які приносять свої робочі проблеми в сім`ю. Якщо ви збираєтеся жити разом довго і щасливо, перестаньте змагатися, сперечаючись, чий день сьогодні був гірше.

У дослідженні, що проводилося в Університеті штату Флориди, розглядалася роль підтримки всередині сім`ї, де щоденний робочий стрес був справедливим для обох з подружжя.

Опитавши 400 сімейних пар, автор дослідження, Уейн Хочвартер, прийшов до висновку, що в стресових ситуаціях відсутність підтримки з боку одного з подружжя, є основною причиною розлучення, втім, як і причиною краху кар`єри.

Пари, що повідомляли про високий рівень підтримки вдома, зізналися, що не тільки повністю задоволені своїм шлюбом, але і легше переносять робочі стреси, менше втомлюються і краще взаємодіють зі своїми колегами. Вони також розповіли, що в кінці робочого дня рідше відчувають себе втомленими, у них є сили і бажання спілкуватися з близькими, разом проводити час, вони менш критичні по відношенню до своєї другої половини і дітей.

"Найважливіше для здорової обстановки в родині, - говорить доктор Хочвартер, - навчитися не дистанціюватися від близьких, а зуміти пояснити причини свого поганого настрою і не намагатися, перебуваючи в стресі, порівнювати свій стан зі станом дружини або чоловіка. З`ясування типу "кому гірше "веде до непорозуміння, образ і, на жаль, часто закінчується розлученням. У той час як в парах, де подружжя підтримують один одного в стресових ситуаціях, труднощі тільки згуртовують їх і зміцнюють шлюб".

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