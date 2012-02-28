36,1% жителів Росії з-поміж усіх соусів та заправок надають перевагу майонезу. Такі результати інтернет-опитування оприлюднило Міністерство охорони здоров`я та соціального розвитку Росії.

11,9% опитаних люблять кетчуп, а 10,8% надають перевагу оливковій олії. 12% росіян частіше споживають сметану, ще 6,2% взагалі не заправляють страви. Менше 2% опитаних надали перевагу йогурту, вершковим соусам, бальзамічному оцту та соку лимона.

Нагадаємо, через свою калорійності майонез сильно підвищує апетит, і при частому його вживанні, ви будете частіше хотіти їсти.

amn.net.ua