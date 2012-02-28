Один апельсин на день - для здоров'я жінки

Сполуки, що їх містять апельсини, грейпфрути та інші цитрусові, можуть зменшувати ризик інсульту у жінок.

У жінок, чий раціон містить високий рівень флаванонів, ризик ішемічного інсульту знижується на 19%. До такого висновку прийшли вчені з Університету Східної Англії в Норвіч, пише news.open.by.

Флаванони - один з 10 підкласів флаваноїдів, як водорозчинних, так і ліпофільних природних фенольних сполук. Більшість флаваноїдів відповідають за пігментацію рослин. Джерела флавоноїдів - цитрусові, ягоди, цибуля, зелений чай, червоні вина, чорний шоколад.

Дослідження за участю 70 000 жінок проводилися протягом 14 років. Дані про раціоні жінок аналізували кожні чотири роки, особлива увага приділялася тому, які фрукти і овочі вживали жінки.

Раніше стверджувалося, що флаваноїди є прекрасною профілактикою серцевих захворювань та інсультів, проте англійцям вдалося довести, що вся ця група біологічно активних сполук не корелює з ішемічним інсультом. Для запобігання ризику цього захворювання необхідно вживати так звані кардіопротекторні цитрусові (але не соки з великим вмістом цукру), які містять саме флаванони, які зміцнюють кровоносні судини і запобігають запаленню.

Цікаво, що в дослідженнях, які проводилися раніше, був виявлений ​​взаємозв`язок між збільшенням вживання білих яблук і груш (але не жовтих і помаранчевих фруктів) і зниженням ризику інсульту.

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