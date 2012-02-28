Сім причин їсти чорний шоколад

Корисні властивості чорного шоколаду вже давно перестали бути секретом. Нове дослідження вчених з Німеччини ще раз підтвердило, що регулярне вживання шоколаду цілюще впливає на наш організм, пише news.open.by. Чорний шоколад знижує артеріальний тиск, який є фактором ризику інсультів та інфарктів.

Поліфеноли, що містяться в какао, захищають від раку товстої і прямої кишки.

Жири, що містяться в чорному шоколаді, не підвищують рівень холестерину, а олеїнова жирна кислота, яка також є в оливковій олії, допомагає запобігати хворобам серця.

Шоколад покращує обмін глюкози, захищаючи тим самим від розвитку діабету і ожиріння.

Темний шоколад покращує настрій, підвищує вироблення гормонів щастя - ендорфінів, які є натуральними антидепресантами.

Крім цього, шоколад покращує роботу мозку. Як показало дослідження британських вчених, люди, які їли шоколад, краще справлялися з різними інтелектуальними завданнями.

Жінкам, які страждають через передменструальний синдром, радять їсти темний шоколад, щоб впоратися з його симптомами.

Дослідження за участю 20 000 осіб виявило, що оптимальною порцією є 7,5 грамів чорного шоколаду на день.