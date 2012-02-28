Кора дуба зміцнює зуби

Кора дуба для зубів. Кожну весну прагну виїхати на природу. У мене зовсім нещодавно з`явилася дача, спасибі дітям, для себе купували, а їжджу все більше я. За зиму в місті організм втомлюється, йому потрібне «підживлення» біоенергетики. Ранок починаю з гімнастики на свіжому повітрі, здійснюю довгі прогулянки, приймаю сонячні ванни. Ще полюбила останнім часом пити березовий сік. Нирки у мене не найздоровіші, а березовий сік і зубам допомагає, щоб не кровоточили і не хиталися.

Від зубних хвороб є у мене своя особлива профілактика. Нічого особливого для неї не потрібно. Поряд з будинком є могутній дуб. Йому, видно, вже багато років. На ніч ставлю його гілочку в воду. До ранку вона розмокне, тоді зубами як би розминаю кінчик. Виходить щось подібне до віника. Ним чищу ясна і зуби, замість щітки. Такий масаж дуже корисний, а крім того, дуб має корисні речовини, які зміцнюють коріння зубів.

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