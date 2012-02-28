Турбують легені? Перевірте серце

11:18, 28 лютого 2012
Зарубіжні новини
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Нові дослідження вчених

Зниження функцій дихання, наприклад, хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ), імовірно, підвищує ризик серцевої недостатності.

У новому дослідженні вчені з Університету Північної Кароліни, Чапел-Хілл проаналізували дані 16 000 осіб, у віці від 45 до 64 років, які перебували під наглядом лікарів протягом 15 років, у зв`язку з ризиком розвитку у них атеросклерозу, пише www.zdr. ru.

Результати дослідження показали, що протягом цього часу ризик розвитку серцевої недостатності у пацієнтів збільшився, а функції легень знизилися. Роботу легень оцінювали за допомогою спеціального тесту, що вимірює об`єм форсованого видиху, який показує, скільки повітря людина може видихати за одну секунду. Результати не змінилися навіть після того, як дослідники зробили поправку на вік тестованих, наявність у них хвороб серця і куріння.

Те, що ХОЗЛ показовий для пацієнтів з серцевою недостатністю було відомо давно, однак те, що саме ці захворювання легень може бути довгостроковим фактором ризику розвитку захворювань серця виявлено вперше.

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