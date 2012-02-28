Перелом може спричинити внутрішню кровотечу

Якщо людину з переломом треба транспортувати - їй необхідно обов`язково накласти шину. Про це під час навчання для журналістів у рамках реалізація проекту "Я можу врятувати життя" розповів інструктор з надання першої невідкладної допомоги Олег Картавий.

"Перелом кістки небезпечний тим, що кістка тверда і гостра і її зміщення можне викликати кровотечу. Шина обов’язково має бути м`якою, тобто прошитою поролоном або ватою", - розповів він.

Експерт додав, що існують різні види шин: драбинна шина або шина Крамера - гнучка, а пневматична шина – надувна.

amn.net.ua