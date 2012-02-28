У клініках Британії робили аборти за статевою ознакою

Британське видання The Daily Telegraph провело журналістське розслідування, в ході якого підтвердилося, що багато лікарів країни готові проводити аборти за статевою ознакою. Міністерство охорони здоров`я Великої Британії почало розслідування цих фактів.

Репортери з вагітною жінкою відвідали дев`ять гінекологічних клінік в різних регіонах країни. У кожній з клінік жінка говорила, що бажає зробити аборт, причому чітко позначала, що причиною цього є небажана стать дитини.

У трьох клініках лікарі говорили підсадній пацієнтці, що "не ставлять запитань" і все владнають. В одному випадку гінеколог прямо заявив, що готовий підробити необхідні папери. В іншому - лікар сказала, що її робочий день закінчений, але організувала пацієнтці прийом у свого колеги, натякнувши йому, що жінка не хоче зайвих питань.

В інших шестьох клініках консультанти заявляли, що аборти за статевою ознакою заборонені законом, і вони нічим допомогти не можуть.

Коли отримана інформація була оприлюднена, британський МОЗ приступив до розслідування. "Я надзвичайно стурбований почутими заявами. Селекція за статевою ознакою протизаконна. Я доручив своїм співробітникам провести негайне розслідування", заявив глава міністерства Ендрю Ленслі (Andrew Lansley).

Передбачається, що за підсумками розслідування може бути посилена регуляція діяльності клінік, де проводять аборти, і обмежено право жінок на проведення абортів за бажанням.

Медпортал