Каррі захищає від слабоумства

Хочеш захистити себе від старіння – вживай у їжу каррі хоча б 1-2 рази на тиждень. Саме ця приправа може захистити від деменції – слобоумства, пов`язаного зі зниженням пізнавальної діяльності та втратою раніше засвоєних знань і практичних навичок.

Такий висновок зробили вчені після того, як провели тести на плодових мушках. Протягом тривалого часу комахам давали куркумін, що міститься в каррі. Мушки, яких годували каррі, прожили на 75% довше. Цю інформацію оприлюднив The Telegraph.

Учені впевнені, це дослідження пояснює, чому в Індії статистика з деменції, тобто слабоумства, значно скромніша порівняно із західними країнами.

Хвороба старості, тобто хвороба Альцгеймера, викликається скупченням амілоїдного білка. А куркумін хоч і не розчиняє ці скупчення, але уповільнює цей процес.

Такий висновок зробив шведський професор Пер Хаммарстром з Університету Лінчепінга. Він наголосив, ці дослідження можуть стати новою дієвою стратегією з лікування хвороби Альцгеймера.

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