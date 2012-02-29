Які продукти необхідні для відмінної роботи мозку

Хочеш на роботі, і не тільки швидко міркувати й виконувати найскладніші завдання? Тоді знай, що нашому мозку особливо необхідні вітаміни Е, С і А.

Особливо багато вітаміну Е, який захищає клітини мозку, міститься в рослинній, зокрема в оливковій олії, а також у вершковому маслі, молоці, яйцях, зелені, шпинаті й м`ясі.

Вітамін С чудово активізує розумові процеси. Тож лимони, мандарини, апельсини й грейпфрути незамінні для ефективної роботи. Вітамін С у великій кількості є в кропі, зелень петрушки, чорній смородині, обліписі й шипшині. Тому, якщо хочеш вразити всіх своєю працездатністю, заміни чорний чай сиропом із шипшини.

Вітамін А, який стимулює роботу мозку, міститься в печінці тріски, болгарському перці, молочних продуктах і рибі. Максимально стимулюють активність мозку також глюкоза, яка міститься в меді.

Щоб покращити пам`ять, необхідні фолієва кислота, вітаміни В12 і В6, які містяться в цільнозернових, у крупі, пшеничних висівках, пророслій пшениці. Також горіхи містять вітамін Е, який запобігає погіршенню пам`яті. Від тимчасової втрати пам`яті допомагає екстракт чорниці.

У рибі, маслі з волоських горіхів і лляному насінні містяться кислоти омега-3, які необхідні для здоров`я нервової системи. У рибі також міститься йод, який покращує ясність розуму. А жменя гарбузового насіння щодня – це необхідна доза цинку, який покращує пам`ять і мислення.

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